Cum sa faci cumparaturi sigure de Black Friday 2020

In fiecare an Black Friday este o perioada prolifica pentru infractorii cibernetici. Iata cum sa faci cumparaturi online in siguranta cu ocazia acestei sarbatori a shopping-ului.

Black Friday 2020 va insemna in primul rand un numar semnificativ mai mare de cumparatori online, pe fondul scaderii vizitelor in magazinele offline, estimeaza compania de tehnologie 2Performant.

Drept urmare, si atacatorii cibernetici vor avea mai multi clienti vulnerabili la dispozitie pe care ii pot targeta cu virusi si malware pentru a le fura datele bancare.

Iata cateva sfaturi pentru ca datele tale bancare si banii din contul sau sa fie in siguranta de Black Friday 2020.

Fii inteligent atunci cand faci cumparaturi online

Este posibil sa ai cativa retaileri in care ai incredere de Black Friday 2020, respectiv companii la care ai cumparat de ani de zile si ai incredere nu numai ca iti vor oferi cele mai bune oferte ale sezonului, ci si ca iti vor proteja datele impotriva riscurilor. Hackerii sunt foarte constienti de faptul ca oamenii sunt in cautarea unor oferte excelente de Black Friday 2020 si sunt gata sa profite de vulnerabilitatea ta.

Iata cativa pasi pe care ii poti face pentru a te mentine in siguranta:

*Asigura-te ca cumperi de la un furnizor de renume

*Verifica certificatele SSL si criptarea site-ului (cauta "https: //")

*Foloseste un card de credit in loc de un card de debit sau un transfer bancar direct

*Verifica din nou extrasele de cont pentru a detecta frauda cat mai curand posibil

Priveste cu suspiciune gratuitatile

In timpul sarbatorii de Black Friday 2020, exista o explozie de sondaje si escrocherii cu carduri cadou. Acestea sunt, in general, e-mailuri care presupun ca iti ofera plati sau carduri cadou in schimbul participarii la sondaje.

In schimb, atunci cand utilizatorul face clic, acesta ajunge pe site-uri web care pot parea legitime, dar care de fapt solicita informatii bancare astfel incat "sa va poata plati". Cu toate acestea, atunci cand introduci datele pe acest site, le vei da direct atacatorului.

Diversifica parolele

Mare parte din oameni utilizeaza aceleasi parole din nou si din nou. Din pacate, atacatorii cibernetici pot folosi o parola veche furata si pot incerca sa patrunda in alte conturi si site-uri care ar putea expune datele personale.

Acest lucru este deosebit de frecvent in timpul sezonului de cumparaturi de Black Friday.

Asadar, ai grija sa folosesti parole diferite pentru site-uri diferite si sa nu refolosesti parole vechi. Pentru o solutie pe termen mai lung, ia in considerare obtinerea unui manager de parole.

Monitorizeaza-ti conturile

De-a lungul sezonului de cumparaturi, urmareste cu atentie contul bancar si al cardului de credit. Adesea infractorii vor face mici tranzactii folosind tehnologia pentru a vedea daca acestea vor fi acceptate inainte de a face achizitii mai mari.

Pentru a-ti proteja contul, configureaza alerte si monitorizare, fie cu banca, fie cu o aplicatie externa, care te vor informa daca apare o activitate suspecta.

Foloseste o retea sigura

Multi oameni folosesc retele publice de Wi-Fi pentru a accesa informatii sensibile, ceea ce le da acces liber atacatorilor. Cand faci cumparaturi online, asigura-te ca folosesti o conexiune Wi-Fi privata sau reteaua mobila a telefonului pentru a naviga pe internet. Retelele Wi-Fi publice sunt nesigure si ar putea sa deschida calea catre malware sau hacking.

Daca ai absoluta nevoie sa folosesti Wi-Fi public pentru a face cumparaturi de Black Friday 2020, utilizeaza o retea privata virtuala sau VPN, care va cripta istoricul si activitatea de navigare.

Nu da clic pe linkuri din e-mailuri

E-mailul este modalitatea numarul unu in care se produce criminalitatea cibernetica. E-mailurile sunt o modalitate deosebit de comuna pentru atacatorii cibernetici de a avea acces la informatiile sau identitatea cardului tau. Hackerii trimit ceea ce se numeste un e-mail de phishing, in care copiaza e-mailul unui magazin si includ un link catre un portal fals care iti solicita informatiile.

Daca primesti o promotie tentanta, acceseaza direct site-ul web al retailerului tastand numele acestuia in browser si verifica daca promotia este reala.

Nu deschide atasamente de la comerciantii cu amanuntul

In acelasi mod in care ar trebui sa eviti sa dai clic pe linkurile de e-mail, nu deschide atasamente de la comerciantii cu amanuntul. Comerciantii cu amanuntul nu vor ascunde tranzactiile de Black Friday 2020 in atasamente, acolo este unde atacatorii ascund malware.

Si nu numai comerciantii cu amanuntul sunt vizati, ci ai putea primi un e-mail fals care pare a fi de la o mare companie de livrare. In loc sa dai clic pe numarul de tracking listat intr-un e-mail sau sa deschizi un atasament, acceseaza direct site-ul companiei de livrari pentru a urmari livrarea.

Nu lasa nici telefonul sa cada victima

Telefonul e din ce in ce mai des folosit pentru a face cumparaturi si trebuie sa il pazesti si pe acesta de atacatorii cibernetici. De exemplu, hackerii pot utiliza mesajele SMS sau comunicarea vocala. Aceste tipuri de atacuri se numesc smishing si respectiv vishing. Daca ai primit vreodata un apel de la cineva care pretinde ca provine de la "Microsoft" care a observat "ceva in neregula cu computerul tau" sau de la o companie care vrea sa iti ofere un produs gratis daca ii oferi o serie de date - inclusiv bancare -, aceasta este o metoda de furt. Evita sa raspunzi la numerele suspecte. De asemenea, nu da click pe linkuri din SMS-uri.