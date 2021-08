Ce optiuni exista pentru reincarcarea cartelei Orange

Cand devine avantajoasa utilizarea cartelei prepaid

Variante de incarcare

In magazinul furnizorului

Online

De pe un abonament Orange

Prin automate de plata

Folosind codul unei cartele razuibile

Iata cateva argumente pentru utilizarea de cartele prepaid si modalitati de incarcare a acesteia.Raspunsul la aceasta intrebare depinde in mare masura de stilul de viata al fiecaruia. Pentru persoanele active, care folosesc frecvent telefonul pentru conversatii audio, video si in scris, in tara si in strainatate, abonamentul le poate oferi facilitati de fidelizare importante. Totul in schimbul incheierii unui contract pe care nu-l poti rezilia decat in anumite conditii. Sa zicem insa ca mai ai nevoie de un telefon in familie, fie pentru un copil care face scoala online sau pleaca in tabara, fie pentru un parinte cu care trebuie sa tii legatura din cand in cand. Alegi sa inchei inca un abonament cu furnizorul tau de servicii sau apelezi la varianta simpla, a cartelei? Aceasta din urma este clar mai avantajoasa, avand in vedere ca nu trebuie sa incarci lunar, telefonul fiind complet functional si in perioada de gratie. Sau atunci cand pleci intr-o vizita in afara tarii. Optiunea Roaming din planul tau tarifar poate varia foarte mult, mai ales cand depasesti spatiul comunitar. Astfel risti ca pentru cateva minute in care activezi datele mobile pentru a te orienta sa primesti o factura de cateva zeci de euro la intoarcere. Cel mai bine controlezi traficul cu ajutorul unei cartele prepaid, pe care o poti incarca oricand atunci cand se consuma.Sa zicem ca ai o cartela cu numar Orange si doresti sa o incarci. Pentru reincarcare Orange ai la dispozitie mai multe variante:Daca ai in apropiere o reprezentanta Orange, este suficient sa ceri unui asistent sa-ti incarce cartela cu numarul tau, cu valoarea in Euro de care ai nevoie. Dureaza cateva minute si poti plati in numerar sau cu cardul.Datorita numarului mare de utilizatori de servicii telefonice pe cartela, serviciile de reincarcare au migrat usor catre platformele electronice. Astfel, este suficient sa intri pe site-ul furnizorului sau sa scrii pur si simplu in motorul de cautare preferat „reincarcare cartela” si vei vedea o multime de optiuni de plata. Alege varianta preferata, plateste online cu cardul si te vei bucura in continuare de minute si trafic de internet pe telefon.Fiecare furnizor de servicii de telefonie mobila asigura abonatilor posibilitatea de a incarca orice cartela prepaid din contul de abonat. Plata se poate face online, direct cu cardul din cont sau la urmatoarea factura. Daca ai descarcat aplicatia Orange, toata procedura este foarte simpla.In numeroase locuri din orase si sate exista automate de plata cu diferite destinatii. Intre acestea vei regasi si principalii jucatori din piata de telefonie. In dreptul casutelor Orange alegi butonul cu valoarea dorita de incarcat si platesti cu numerar sau card. In cateva secunde ti se elibereaza o chitanta tiparita, cu un cod pe care il introduci in telefon si creditul revine la valoarea aleasa.Metoda traditionala de incarcare a cartelei telefonice este cu ajutorul unui cod de pe o cartela razuibila. Cartela are inscrisa valoarea in euro cu care poti incarca, iar zona codului este secretizata. Astfel de metode de plata se regasesc in special la chioscurile de ziare sau in diferite magazine, la casa.