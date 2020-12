Consiliul Concurentei a amendat eMAG cu 6,7 milioane de euro pentru abuz de pozitie dominanta

Totodata, Consiliul a impus companiei o serie masuri corective pentru a restabili mediul concurential normal si pentru a preveni aparitia unor astfel de fapte.In urma investigatiei declansate la sfarsitul anului 2017, Consiliul Concurentei a constatat ca Dante International SA, in calitate de detinator si administrator al platformei online eMAG Marketplace (www.eMAG.ro) a abuzat de pozitia sa dominanta, in perioada ianuarie 2013 - iunie 2019, in special, prin pozitionarea si afisarea mai favorabila a propriei oferte de produse in detrimentul ofertelor partenerilor care comercializau pe platforma si cu care se afla in concurenta directa.In acest fel, s-au limitat ofertele partenerilor afiliati eMAG.ro, ceea ce a condus la afectarea concurentei reale intre ofertele de produse prezentate pe aceasta platforma. Compania a recunoscut fapta anticoncurentiala si a beneficiat de o reducere a amenzii.Pentru ca aceste fapte sa nu se mai repete, autoritatea de concurenta a impus companiei sa adopte o serie de masuri privind algoritmii utilizati de platforma, Dante avand obligatia sa informeze complet si corect comerciantii parteneri asupra modului de functionare a algoritmilor, cum ar fi cei de listare, cei de pozitionare a produselor pe platforma si sa limiteze interventiile manuale in functionarea algoritmilor relevanti.In acelasi timp, compania trebuie sa dezvolte modificari ale structurii organizationale, sa creeze un sistem de gestionare a datelor colectate si stocate prin intermediul platformei, astfel incat accesul la aceste date agregate sa se realizeze in mod nediscriminatoriu. Totodata, Dante trebuie sa-si imbunatateasca politica de solutionare a plangerilor, prin crearea unui set de bune practici in administrarea relatiei cu participantii la platforma.Consiliul Concurentei reaminteste ca, din acest an se aplica Regulamentul european (2019/1150) privind promovarea echitatii si transparentei pentru companiile care utilizeaza serviciile platformelor online si a motoarelor de cautare online.Regulamentul, numit si Platform to Business - P2B, urmareste crearea unui mediu online competitiv, echitabil si transparent prin impunerea unui set de obligatii specifice.Astfel, printre altele, Regulamentul prevede ca platformele online trebuie sa afiseze "termenii si conditiile" de utilizare, sa se asigure ca sunt usor accesibile pentru firmele utilizatoare pe parcursul tuturor etapelor relatiei comerciale si sa prezinte in mod transparent situatiile si conditiile in care pot suspenda, sista sau in care pot impune alte restrictii privind furnizarea de servicii catre companiile utilizatoare.De asemenea, platformele online trebuie sa afiseze informatii generale privind modul in care termenii si conditiile afecteaza proprietatea si controlul drepturilor de proprietate intelectuala ale firmelor utilizatoare.