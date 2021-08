Cum să alegi cele mai frumoase rochii de mireasă din Suceava?

Istoricul rochiei de mireasă

Rochia de mireasă a apărut aproximativ cu 2000 de ani în urmă, într-o perioadă în care albul era culoare de sărbătoare, iar din acest motiv mireasa alegea rochia albă ca un simbol al bucuriei. În marea zi, femeile purtau rochii simple, albe, confecționate din materiale delicate, aducând tribut lui Hymen, zeul fertilității și căsătoriei, despre care se credea cu desăvârșire că iubește în mod deosebit culoarera alb.Ceea ce este special pentru miresele din acele timpuri, atât romane, cât și elene, este că fetele erau acoperite cu voaluri foarte colorate, ca semn al supunerii și devotamentului față de soț.Unul dintre principalii și cei mai importanți factori de luat în considerare atunci când persoana alege o rochie de mireasă, este identificarea tipului de corp. Acest lucru este fundamental, deoarece persoana trebuie să își scoată în evidență cele mai bune trăsături.Cele trei măsurători necesare care trebuie făcute sunt: bustul, talia și șoldurile. Însă, rochiile de mireasă sunt mai exacte (acestea fiind de multe ori făcute la comandă), ceea ce înseamnă că este nevoie și de o măsurătoare la umeri.Rochia de bal este caracterizată printr-o siluetă semnată în stil prințesă, fusta fiind plină și voluminoasă. Acest stil de rochie are, în același timp, un corset confortabil care compensează fusta groasă. Este un stil foarte feminin, care este dramatic din toate unghiurile. Astfel, fie că este vorba de corsetul ajustat sau de fusta amplă, rochia de bal este silueta care poate provoca un impact extrem de mare.Dacă persoana dorește să își arate curbele naturale, rochia tip sirenă se va potrivi perfect, de la corset la talie și șolduri, până la genunchi. Nu numai că silueta va arăta nemipomenit, dar domnișoara va inspira încredere și stil.Rochia tip trompetă este adesea confundată cu cea de tip sirenă. Însă, există diferențe puternice între cele două. În primă fază, corsetul este drept, iar fusta este, de asemenea, mai puțin voluminoasă în comparație cu sirena. Cu toate acestea, acest stil va permite o bună evidențiere a curbelor feminine.Rochia de mireasă tip trompetă sugerează o siluetă dreaptă. Acest model creează iluzia curbelor, chiar și atunci când nu există. Silueta alungește și corpul, făcându-l să pară mai înalt și mai subțire.Modelul tip imperiu reprezintă o rochie de mireasă definită de o talie ridicată. Astfel, talia unei rochii imperial este mai mare decât talia naturală, apărând chiar sub bust.La rochia cu talie căzută corsetul continua până sub talie și cade încet într-o fustă care curge pe toată lungimea. Acest stil alungește trunchiul, făcându-l să pară mai subțire în partea superioară a corpului și adăugând mai mult volum jumătății inferioare dincolo de șolduri.