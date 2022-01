Fii chic si trendy cu noua moda de pulovere de dama!

Puloverele de dama, fascinatie si rafinament in culori vintage.

Pulovere de dama sunt preferate reprezentantelor sexului frumos, mai ales in perioada sezonului de iarna. Alegerea unui asemenea articol vestimentar trebuie facuta cu mare atentie si grija. In primul rand, o astfel de piesa vestimentara trebuie sa reprezinte cat mai bine personalitatea doamnei care il poarta si, in al doilea rand, este util ca sa fie in pas cu moda.

In principal pentru marile femei de afaceri, respectarea trendului este un aspect si o regula de baza pe care trebuie sa o urmareasca. Indeplinirea acestor norme minime de conduita le va da o aliura mai impozanta si le va propulsa, in permanenta, in centrul atentiei.

Pentru ca marii designeri de moda stiu ce inseamna gustul, luxul si stilul rafinat, au lansat pe piata autohtona si internationala cele mai atragatoare si impozante modele de pulovere, cardigane si alte astfel de elemente care intregesc placut vestimentatia oricarei femei.

Ca in orice an, motivele florale vii si culorile vintage se afla, in permanenta, pe lista creatiilor vestimentare.

Alegerea imbracamintei potrivite se face cel mai bine in functie de gusturile si preferintele fiecarei femei.

Cand vine vorba de pulovere de dama, opteaza pentru croiala care ti se potriveste

Nu toate tipurile de pulovere de dama sunt potrivite pentru fiecare femeie. Personalitatea si constitutia fizica isi pun masiv amprenta si au un impact pozitiv asupra tipului de imbracaminte pe care acestea si-l doresc in garderoba.

Ads

De exemplu, una dintre caracteristicile modei de la sfarsitul anului 2016 si inceputul acestui an este reprezentata de amploarea pe care o inregistreaza puloverele de dama cu guler. Pe langa faptul ca ofera o protectie sporita contra aerului rece, mai ales persoanelor care resimt dureri in zona cervicala, acestea definesc mai bine personalitatea feminina. Dintre aceste modele, se poate opta pentru bluzele lungi, pretabile femeilor inalte, zvelte, indraznete si pline de viata, sau pentru vestimentatia care sa nu depaseasca nivelul sondului. Ele se pliaza perfect pe corpul doamnelor sau domnisoarelor care au o statura medie sau mai scunda si le ajuta sa aiba o tinuta care sa cucereasca inimile celor din jur.

Un trend al ultimilor 2-3 ani, puloverele cu anchior, cu rever situat mai jos de baza gatului, au invadat magazinele de specialitate din Romania. Gulere rotunde si croiala dreapta sau asimetrica au facut furori la marile prezentari de moda din 2015 si 2016. Sunt disponibile modele variate, atat pentru sezonul hibernal, cat si pentru cel de primavara-toamna, destinate atat domnisoarelor ambitiose si indraznete, cat si firilor linistite si mai copilaroase.

Aceste pulovere din dama, pe de-o parte, asigura caldura si protectia necesara pe timp de iarna si permit iritarea si incalzirea excesiva a pielii.

Confectionate dim bumbac, impreuna cu acrylic, puloverele rosii cu maneci lungi si croiala larga definesc cel mai bine pe femeile cu talie mai groasa. Culoarea rosu inchis acopera imperfectiunile din zona abdominala, iar bulinele in culori neutre sunt special gandite de catre marii creatori de moda pentru a fi, atat pe gustul femeilor, cat si al domnilor.

Daca vrei sa ai in casa o imbracaminte care sa merite toti banii, cu siguranta ca aceste piese din vestimentatia oricarei doamne sunt componentele care nu trebuie sa lipseasca.