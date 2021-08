Windows licentiat la un pret convenabil?

Caracteristici cheie ale produselor ESD:

Beneficii pentru clienti:

Produse disponibile in sistem de licentiere ESD:

Avantajele detinerii de licente software originale pe computer sau laptop sunt cunoscute. Optand pentru licente originale, beneficiati de toate actualizarile disponibile si de cele mai noi functionalitati. De asemenea, veti beneficia dela cea mai noua versiune,, in momentul cand aceasta versiune va fi disponibila.Licentele achizitionate direct de la Microsoft sunt destul de scumpe, depasind poate un anumit buget pe care l-ati putea aloca in acest moment. Din fericire, exista insa alte modalitati complet legale de a obtine aceste licente si de a avea un computer ca nou, la preturi mult mai competitive. Fair Software Romania vine in ajutorul dvs. cu o solutie accesibila, disponibila online pe site-ul nostru.Cum? Foarte simplu.Licentele de tipCe inseamna ESD? Livrarea electronica a licenţelor reprezintă livrarea digitala a unui cod de produs direct catre consumatori si micile intreprinderi prin intermediul revanzatorului, dealerului si partenerilor din magazine online.• Disponibilitate permanenta a produsului• Livrare sigura si lipsita de probleme in cateva minute• Produsul este gata de utilizare imediat dupa livrarea digitala• Toate beneficiile unui produs livrat in cutie.• Clientul va primi prin email cheia produsului, insotita de instructiuni detaliate despre instalare si activare, incluzand si link-ul pentru descarcarea produsului comandat• Toate beneficiile unui produs la cutie• Fara suport fizic - kit-ul de instalare va fi descarcat direct de pe site-ul Microsoft• Programul poate fi activat imediat dupa cumparare• Valabilitate nelimitata• Garantie 12 luni - Aveti probleme cu activarea? Trimiteti un email si inlocuim codul.• Se emite factura fiscala pentru fiecare achizitie• Clientii pot fi persoane juridice sau fizice.• Microsoft Windows 10 Professional (59 lei)• Office 2019 Pro Plus (99 lei)• Microsoft Project Professional 2019 (199 lei)• Microsoft Visio Professional 2019 (199 lei)Pentru a beneficia de aceste super oferte la licente software de tip ESD, va asteptam pe site-ul nostru, fair-software.ro