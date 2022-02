Reinventeaza-te! Incearca o tinuta vintage la birou

Poarta o rochie vintage, chiar si la birou, si vei vedea ca ziua ta va fi mult mai placuta si lejera. Daca nu ai astfel de tinute sau accesorii in dressingul tau, la targul de moda si cultura "V for Vintage" vei gasi in mod sigur o piesa care sa iti incante simturile si privirea.

Fie ca alegi o rochie din matase sau una de bumbac fonsata pe suport de panza rigida de bumbac, cu buline sau viu colorata, sau chiar daca vrei doar sa arunci o privire pentru a-ti face o idee despre ce inseamna vintage de calitate, targul V for Vintage te asteapta sambata, 31 martie, la Cafe Antipa din Bucuresti.

Organizatorii te "avertizeaza": vei avea parte de vintage autentic, printuri fanteziste, pandantive excentrice, palarii decorate, dar si boboci metalici de agatat in piept, cercei, brose si alte elemente care iti vor face orice tinuta sa iasa din banal.

