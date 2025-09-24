Pro TV pregătește un nou reality show plin de adrenalină, după succesul Survivor România

PRO TV lucrează în prezent la un nou show de televiziune cu miză uriașă, menit să devină următorul hit de audiență. Proiectul, intitulat „Desafio – Sfidarea sau Provocarea”, va fi filmat în exotica Thailanda și promite o competiție plină de tensiune, strategii și surprize.

Formatul se inspiră din succesul internațional The Challenge și aduce împreună elemente din Survivor și Big Brother. Participanții vor fi nevoiți să treacă prin teste fizice dificile și probe de rezistență, dar și să facă față unei monitorizări continue, 24 de ore din 24. Emoțiile, conflictele și alianțele dintre concurenți vor conta la fel de mult ca performanțele în joc, potrivit cancan.ro.

Show-ul se va desfășura în trei spații complet diferite: o zonă sărăcăcioasă, una cu facilități medii și una de lux. În funcție de rezultate, echipele vor fi mutate de la lipsuri la confort maxim sau invers, ceea ce va aduce competiției un plus de dramatism și strategie.

Prezentatorul ales este Daniel Pavel, deja familiar publicului din experiența Survivor România, semn că producătorii mizează pe profesionalismul său.

Filmările vor avea loc între 7 noiembrie și 21 decembrie, iar câștigătorul va pleca acasă cu un premiu impresionant de 150.000 de euro. Pe lângă această sumă, concurenții vor primi și plăți săptămânale, detalii despre contracte și despre vedetele care vor participa urmând să fie dezvăluite în perioada următoare.

