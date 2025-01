A murit măgarul Perry, cel care a inspirat personajul Donkey din "Shrek" VIDEO

Măgarul Perry, care a inspirat personajul Donkey din "Shrek" căruia Eddie Murphy i-a împrumutat vocea, a murit. El suferea de o boală a copitelor şi a fost eutanasiat la vârsta de 30 de ani.

„Suntem îndureraţi să aflăm că iubitul nostru măgar din Barron Park, Perry, a decedat ieri la vârsta de 30 de ani. A fost un membru valoros al comunităţii noastre şi ştim că mulţi oameni vor fi afectaţi de moartea sa”, se arată pe contul oficial al măgarului din Parcul Darron pe Instagram.

Animalul trăia în Bol Park, în Palo Alto, California, la fel ca unul dintre animatorii care a lucrat la filmul de animaţie "Shrek" pentru studiourile Dreamworks.

O echipă de animatori a mers la Bol Park pentru a petrece câteva ore cu Perry. Măgarul a pozat pentru fotografii şi schiţe care au fost folosite pentru a modela personajul Donkey.

În franciza "Shrek" au fost lansate patru lungmetraje între 2001 şi 2010. Filmul original "Shrek" a transformat DreamWorks Animation într-un studio puternic, cu încasări de 487 de milioane de dolari la nivel mondial. Filmul a devenit primul câştigător al premiului Oscar la categoria lungmetraj de animaţie. "Shrek 2" a avut încasări de 928 de milioane de dolari. Ambele filme au concurat pentru Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Deşi "Shrek the Third" şi "Shrek Forever After" au fost mai puţin apreciate decât primele două filme, au reuşit totuşi să obţină încasări de 813 milioane de dolari şi 752 de milioane de dolari la nivel mondial. Ambele spinoff-uri "Puss in Boots" au fost, de asemenea, succese în cinematografe, încasând 555 de milioane de dolari, respectiv 484 de milioane de dolari.

