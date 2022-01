Cenzură maximă la Australian Open. Ce pățesc spectatorii care poartă tricouri cu tenismena dispărută: ”Unde este Shuai Peng?” VIDEO

Mai mulţi fani au fost împiedicaţi să intre în complexul Melbourne Park care găzduieşte Australian Open cu tricouri şi pancarte de susţinere a jucătoarei de tenis Shuai Peng din China, informează news.com.au.

Pe reţelele de socializare a apărut un videoclip în weekend, în care forţele de ordine i-au cerut unui fan care dorea să intre la Melbourne Park să-şi scoată tricoul cu mesajul "Unde este Peng Shuai?", prin care atrăgea atenţia asupra situaţiei dificile a jucătoarei chineze de tenis, care a stârnit temeri în întreaga lume după ce a dispărut din viaţa publică, în urma unor acuzaţii de abuz sexual formulate împotriva unui fost membru de rang înalt al Partidului Comunist Chinez.

BREAKING - Australian Open security call in police on human rights activists @pakchoi_boi @maxmokchito for wearing “Free Peng Shuai” shirts, try force @pakchoi_boi to take off shirt in public area right next to @naomiosaka training session - the most vocal athlete on Peng Shuai pic.twitter.com/qAPPmEJEZt