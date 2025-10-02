SUA au intrat în atenția agențiilor de rating după ce a rămas fără buget și a suspendat activitatea Guvernului. Ce se poate întâmpla dacă se prelungește criza

Donald Trump nu reușit să obțină prelungirea bugetului după disputa cu congresmenii FOTO: Hepta

Agențiile de rating Fitch și S&P consideră că închiderea parțială a Guvernului SUA nu va afecta pe termen scurt ratingul suveran al țării, deși impactul asupra creșterii economice va depinde de durata blocajului.

În timp ce serviciile federale sunt perturbate și angajații aflați în șomaj tehnic reduc cheltuielile, experții estimează că efectele economice majore sunt limitate și temporare, iar statutul dolarului ca monedă de rezervă rămâne un factor stabilizator pentru economia americană, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Guvernul SUA și-a închis o mare parte din operațiuni în cursul zilei de miercuri, deoarece disensiunile partizane profunde au împiedicat Congresul și Casa Albă să ajungă la un acord de finanțare, declanșând ceea ce ar putea fi o confruntare lungă și extenuantă, care ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă federale.

„Fitch va continua să evalueze evoluțiile din mediul de reglementare din SUA, statul de drept și echilibrul instituțional ca parte a analizei sale de credit suveran”, a informat agenția de rating.

Fitch se așteaptă ca deficitul bugetar general să se reducă până la 6,8% din PIB în 2025, de la 7,7% în 2024, în parte și datorită unei creșteri a veniturilor din tarife, pe care le estimează acum la 300 de miliarde de dolari americani.

„În pofida incertitudinii sporite cu privire la politica SUA și a posibilei erodări a echilibrului instituțional, ne așteptăm ca statutul dolarului american de monedă de rezervă – o forță semnificativă a ratingului suveran – să continue în viitorul apropiat”, a adăugat Fitch.

Separat, o altă mare agenție de evaluare, S&P Global Ratings, a estimat că închiderile guvernamentale au, în general, doar un efect marginal asupra economiei în ansamblu și nu le consideră evenimente de credit pentru ratingul suveran al SUA.

Care vor fi efectele secundare

Totuși, efectele secundare se pot acumula în timp, a avertizat S&P, deoarece lucrătorii aflați în șomaj tehnic reduc cheltuielile, iar întârzierile în publicarea unor importante date economice cheie creează noi incertitudini pentru Rezerva Federală a SUA. S&P Global a estimat că creșterea Produsului Intern Brut al SUA s-ar putea reduce cu 0,1% până la 0,2% pentru fiecare săptămână în care Guvernul este închis.

O închidere a Guvernului poate avea implicații ample, perturbând serviciile federale, încetinind activitatea economică și crescând incertitudinea pentru piețe și companii. Cea mai lungă închidere a Guvernului SUA, care a durat 35 de zile în 2018-2019, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, s-a încheiat parțial după întârzieri ale zborurilor cauzate de controlorii de trafic aerian, care s-au declarat în concediu medical. Deocamdată este neclar cât timp va continua actuala închidere a Guvernului. Principalii indici bursieri americani și-au revenit miercuri de la minimele inițiale.

„Închiderile activităților Guvernului sunt incomode și dezordonate, dar există puține dovezi că acestea au un impact semnificativ asupra economiei. De obicei, activitatea economică pierdută, dacă este semnificativă în primul rând, este recuperată în trimestrul următor”, a declarat Scott Helfstein, șeful departamentului de strategii de investiții de la Global X.

