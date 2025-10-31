FBI a rămas fără bani de anchete. „Biroul pierde cea mai importantă sursă de informaţii în timp real”

Anchete FBI au fost încetinite sau blocate de cea de-a doua cea mai lungă închidere a guvernului SUA din istorie, lăsând Biroul Federal de Investigaţii fără fonduri pentru a-şi plăti informatorii sau pentru a cumpăra, în operaţiunile sub acoperire, droguri şi arme, lacune care, potrivit unui purtător de cuvânt al FBI, pun în pericol securitatea naţională.

FBI nu furnizează informaţii publice detaliate despre modul în care este cheltuit bugetul său de 10,7 miliarde de dolari şi nu este clar cât din total este reţinut din cauza închiderii, potrivit a cinci angajaţi actuali şi trei foşti angajaţi ai FBI.

Închiderea, aflată deja acum în cea de-a 30-a zi, a îngheţat fondurile FBI utilizate pentru deplasări operaţionale, cum ar fi atunci când un informator trebuie să călătorească pentru a se întâlni cu un furnizor de droguri, un şef sau o altă persoană vizată de anchetă, au declarat sursele. Angajaţii FBI nu dispun nici de fonduri pentru a călători în afara zonelor lor locale.

„În timpul shutdown-ului, ochii şi urechile FBI-ului se închid”, a declarat agentul FBI pensionat Tom Simon, care a lucrat în domeniul contraterorismului şi al cazurilor penale şi, la un moment dat, a lucrat într-o echipă care recruta şi plătea informatori.

„Fără fonduri pentru a plăti informatorii, Biroul pierde cea mai importantă sursă de informaţii în timp real”, a declarat Simon, care s-a pensionat în 2021 după 26 de ani la FBI şi acum lucrează ca detectiv privat în Florida.

Ca răspuns la o întrebare a Reuters cu privire la efectele închiderii asupra anchetelor, FBI a recunoscut că operaţiunile sale au fost afectate. „Preşedintele Trump a cerut în repetate rânduri redeschiderea guvernului federal, iar FBI este pe deplin de acord cu această poziţie”, a declarat un purtător de cuvânt al FBI pentru Reuters. „Aşa cum a declarat anterior directorul (Kash) Patel, această închidere pune FBI într-o poziţie extrem de dificilă de realocare a resurselor deja limitate pentru numeroase eforturi critice de aplicare a legii. Nu există nicio îndoială că cei care aleg să facă politică cu fondurile guvernamentale pun în pericol securitatea naţională”, a comentat purtătorul de cuvânt.

Shutdown-ul a dus la suspendarea a sute de mii de lucrători, a influenţat colectarea şi distribuirea datelor economice şi a ameninţat cu întreruperea programele de ajutor alimentar şi educaţional. Administraţia preşedintelui Donald Trump a depus eforturi pentru a găsi modalităţi de a continua să plătească unii agenţi de aplicare a legii şi militari în serviciu activ, dar angajaţii FBI au declarat că operaţiunile biroului nu sunt încă finanţate integral.

Democraţii, minoritari în Congres, nu şi-au dat votul pentru proiectele de lege privind finanţarea, în efortul de a extinde subvenţiile pentru asigurările de sănătate a aproximativ 24 de milioane de americani.

„Închiderea guvernului afectează multe anchete, securitatea naţională, anchetele penale, infracţiunile economice etc.”, a arătat fostul agent Dan Brunner, care a lucrat la cazuri implicând banda MS-13.

Gestionarea informatorilor care nu au fost plătiţi necesită „o anumită influenţă din partea agenţilor experimentaţi” pentru a menţine cazul în curs, a spus Brunner, adăugând că acest lucru s-ar putea dovedi dificil, deoarece mulţi agenţi experimentaţi au părăsit biroul în ultimele şase luni.

Săptămâna trecută, FBI a plătit agenţii săi speciali – o mică parte din personalul său – dar nu este clar dacă aceştia sau altcineva din cadrul biroului vor fi plătiţi din nou pe parcursul shutdown-ului. „Este o problemă faptul că agenţii sunt plătiţi, iar ceilalţi nu”, a spus Brunner. „Dacă se ajunge la a doua sau a treia salarizare, vor apărea fisuri serioase şi nu se poate accepta asta”, a avertizat fostul agent.

