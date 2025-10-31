FBI a rămas fără bani de anchete. „Biroul pierde cea mai importantă sursă de informaţii în timp real”

Autor: Maria Mora
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 07:15
375 citiri
FBI a rămas fără bani de anchete. „Biroul pierde cea mai importantă sursă de informaţii în timp real”
Angajați FBI FOTO Hepta

Anchete FBI au fost încetinite sau blocate de cea de-a doua cea mai lungă închidere a guvernului SUA din istorie, lăsând Biroul Federal de Investigaţii fără fonduri pentru a-şi plăti informatorii sau pentru a cumpăra, în operaţiunile sub acoperire, droguri şi arme, lacune care, potrivit unui purtător de cuvânt al FBI, pun în pericol securitatea naţională.

FBI nu furnizează informaţii publice detaliate despre modul în care este cheltuit bugetul său de 10,7 miliarde de dolari şi nu este clar cât din total este reţinut din cauza închiderii, potrivit a cinci angajaţi actuali şi trei foşti angajaţi ai FBI.

Închiderea, aflată deja acum în cea de-a 30-a zi, a îngheţat fondurile FBI utilizate pentru deplasări operaţionale, cum ar fi atunci când un informator trebuie să călătorească pentru a se întâlni cu un furnizor de droguri, un şef sau o altă persoană vizată de anchetă, au declarat sursele. Angajaţii FBI nu dispun nici de fonduri pentru a călători în afara zonelor lor locale.

„În timpul shutdown-ului, ochii şi urechile FBI-ului se închid”, a declarat agentul FBI pensionat Tom Simon, care a lucrat în domeniul contraterorismului şi al cazurilor penale şi, la un moment dat, a lucrat într-o echipă care recruta şi plătea informatori.

„Fără fonduri pentru a plăti informatorii, Biroul pierde cea mai importantă sursă de informaţii în timp real”, a declarat Simon, care s-a pensionat în 2021 după 26 de ani la FBI şi acum lucrează ca detectiv privat în Florida.

Ca răspuns la o întrebare a Reuters cu privire la efectele închiderii asupra anchetelor, FBI a recunoscut că operaţiunile sale au fost afectate. „Preşedintele Trump a cerut în repetate rânduri redeschiderea guvernului federal, iar FBI este pe deplin de acord cu această poziţie”, a declarat un purtător de cuvânt al FBI pentru Reuters. „Aşa cum a declarat anterior directorul (Kash) Patel, această închidere pune FBI într-o poziţie extrem de dificilă de realocare a resurselor deja limitate pentru numeroase eforturi critice de aplicare a legii. Nu există nicio îndoială că cei care aleg să facă politică cu fondurile guvernamentale pun în pericol securitatea naţională”, a comentat purtătorul de cuvânt.

Shutdown-ul a dus la suspendarea a sute de mii de lucrători, a influenţat colectarea şi distribuirea datelor economice şi a ameninţat cu întreruperea programele de ajutor alimentar şi educaţional. Administraţia preşedintelui Donald Trump a depus eforturi pentru a găsi modalităţi de a continua să plătească unii agenţi de aplicare a legii şi militari în serviciu activ, dar angajaţii FBI au declarat că operaţiunile biroului nu sunt încă finanţate integral.

Democraţii, minoritari în Congres, nu şi-au dat votul pentru proiectele de lege privind finanţarea, în efortul de a extinde subvenţiile pentru asigurările de sănătate a aproximativ 24 de milioane de americani.

„Închiderea guvernului afectează multe anchete, securitatea naţională, anchetele penale, infracţiunile economice etc.”, a arătat fostul agent Dan Brunner, care a lucrat la cazuri implicând banda MS-13.

Gestionarea informatorilor care nu au fost plătiţi necesită „o anumită influenţă din partea agenţilor experimentaţi” pentru a menţine cazul în curs, a spus Brunner, adăugând că acest lucru s-ar putea dovedi dificil, deoarece mulţi agenţi experimentaţi au părăsit biroul în ultimele şase luni.

Săptămâna trecută, FBI a plătit agenţii săi speciali – o mică parte din personalul său – dar nu este clar dacă aceştia sau altcineva din cadrul biroului vor fi plătiţi din nou pe parcursul shutdown-ului. „Este o problemă faptul că agenţii sunt plătiţi, iar ceilalţi nu”, a spus Brunner. „Dacă se ajunge la a doua sau a treia salarizare, vor apărea fisuri serioase şi nu se poate accepta asta”, a avertizat fostul agent.

Zborurile către Aeroportul Internațional din Los Angeles, suspendate din cauza shutdown-ului guvernamental din SUA
Zborurile către Aeroportul Internațional din Los Angeles, suspendate din cauza shutdown-ului guvernamental din SUA
Zborurile cu destinația Aeroportul Internațional din Los Angeles (LAX) au fost suspendate duminică, din cauza lipsei de controlori de trafic aerian provocată de shutdown-ul administrației...
Decizia lui Trump de a plăti militarii în timpul închiderii guvernului american, un precedent periculos?
Decizia lui Trump de a plăti militarii în timpul închiderii guvernului american, un precedent periculos?
În mijlocul unui shutdown guvernamental care a lăsat sute de mii de funcționari federali fără salariu, președintele Donald Trump a ordonat ca militarii americani să primească în continuare...
#shutdown administratie SUA, #shutdown guvernamental, #FBI, #blocaj guvernamental Statele Unite, #lipsa fonduri, #anchete blocate , #FBI
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nici macar nu e hot, e un prost". Ion Tiriac i-a spus in fata: "Ar trebui sa fii dat afara"
Digi24.ro
Schimbare de ton la Kremlin: Lansarile Poseidon si Burevestnik nu au fost "teste nucleare"
DigiSport.ro
PATRU barbati s-au napustit asupra lui Andrei, in plina strada! Imaginile au fost facute publice. Surprinzator: ce a facut victima

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Când se va putea ajunge de la București la Adjud pe autostradă. Anunțul făcut de șeful CNAIR privind lucrările pe A7 VIDEO
  2. Cine este Rob Jetten, primul homosexual pe cale să devină premier al Olandei. „Uneori, în politică, lucrurile pot deveni o nebunie”
  3. „Durerea are oră de închidere”. Organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv, amendat de jandarmerie pentru „depășirea orei” VIDEO
  4. Uraganul Melissa devastează Jamaica. 19 morți și distrugeri fără precedent în ultimii 90 de ani FOTO/VIDEO
  5. Iranul, furios după anunțul făcut de Donald Trump: „O ameninţare gravă la adresa păcii şi securităţii internaţionale”
  6. Precizările lui JD Vance după anunțul privind testele nucleare: „Cred că postarea președintelui SUA vorbeşte de la sine”
  7. „Dracula”, de Radu Jude, se va vedea de vineri la cinema. Un film despre vampiri, AI și kitsch-ul românesc contemporan
  8. FBI a rămas fără bani de anchete. „Biroul pierde cea mai importantă sursă de informaţii în timp real”
  9. Retragerea militarilor americani din România, doar prima etapă. Ce state urmează. „Transmite un mesaj greşit către Vladimir Putin”
  10. Studenții de la Medicină, dependenți de inteligența artificială? Cum vor arăta doctorii de mâine. Student: „Mulți colegi folosesc, eu nu vad o dependență”