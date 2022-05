Incendii de vegetație de proporții în Siberia. Mai multe persoane și-au pierdut viața VIDEO

Incendiile severe de vegetaţie izbucnite în regiunea siberiană Krasnoiarsk au dus la decesul a şapte persoane şi la rănirea altor 19, informează duminică DPA.

Şase dintre răniţi sunt pompieri, au anunţat autorităţile din Krasnoiarsk pentru agenţia de presă TASS.

Trei persoane, dintre care doi copii, şi-au pierdut viaţa în localitatea Talashanka, situată la circa 200 de kilometri nord de oraşul Krasnoiarsk. Alte două decese au fost înregistrate în localitatea Nikolsk, la circa 300 de kilometri vest de Krasnoiarsk. Alte două persoane au murit sâmbătă într-un incendiu în oraşul Acinsk, la vest de Krasnoiarsk.

Regiunea a declarat stare de urgenţă din cauza incendiilor. Eforturile de stingere a flăcărilor au fost îngreunate de vânturile puternice cu rafale de până la 40 de metri pe secundă. Autorităţile spun că toate focarele au fost stinse până la această oră. În regiune au fost înregistrate 273 de incendii care au dus la distrugerea a 500 de locuinţe.

