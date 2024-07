Incendii de proporții în Siberia: Peste 130 de focare active, mii de pompieri pe teren. Nivelul de poluare, depășit în câteva orașe și sate FOTO VIDEO

Peste 130 de incendii individuale sunt în prezent active în regiunea Iakutia, cu aproximativ 2.000 de persoane implicate în eforturile de stingere a flăcărilor, atât de la sol cât și din aer, a informat Ministerul Apărării Civile din capitala regiunii, Iakutsk.

Ministerul a difuzat o înregistrare video cu un avion pentru stingerea incendiilor care aruncă tone de apă peste pădurile în flăcări. Eforturile sunt continue pentru a controla și stinge focarele active.

Potrivit raportului Ministerului Apărării Civile, 52 de localități sunt afectate de fumul emanat de incendii. Probele prelevate din aer au arătat că în două orașe și două sate limitele de poluare au fost depășite. Cu toate acestea, nu au fost înregistrate cazuri cunoscute de intoxicație cu fum până în prezent.

Din cauza incendiilor de pădure, de câteva săptămâni a fost instituită stare de urgență în regiunea din nord-estul Rusiei. Incendiile fac ravagii în multe alte regiuni din cea mai mare țară din lume după suprafață.

Efectele incendiilor asupra mediului

Incendiile extinse de pădure și de vegetație din regiunea arctică au emanat o cantitate semnificativă de fum în ultimele câteva săptămâni, afectând mai multe localități. Rusia se luptă în fiecare an cu incendiile de vegetație, care distrug suprafețe extinse de pădure și stepă.

