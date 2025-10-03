Autoturism în flăcări, pe o stradă din Sibiu. Mașina s-a deplasat mai mulți metri pe carosabil, până s-a oprit într-un indicator VIDEO

Un autoturism a fost cuprins de flăcări vineri, 3 octombrie, ziua în amiaza mare, pe o stradă din municipiul Sibiu. În imaginile publicate de presa locală se vede cum autoturismul, deja cuprins de foc, mai rulează câțiva metri pe carosabil înainte să se oprească într-un indicator rutier. Din fericire, nu au fost persoane rănite, a transmis ISU Sibiu.

Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Rusciorului, Cameliei și Bagdazar din municipiul Sibiu. Mașina a fost cuprinsă în totalitate de flăcări, incendiul fiind ulterior lichidat complet.

La locul incidentului au intervenit un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere.

„La fața locului se acționează cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Autoturismul este cuprins în totalitate de flăcări. Se acționează pentru stingerea incendiului”, a informat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Ads

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit produs la compartimentul motor, a mai precizat ISU Sibiu.

Ads