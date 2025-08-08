Cum s-a produs incidentul de la Sibiu, unde un bărbat și un copil au murit electrocutați. Greșeala care a dus la finalul tragic

Un bărbat de 43 de ani și un copil de 9 ani s-au electrocutat, joi, 7 august, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârța din județul Sibiu. După mai multe eforturi de resuscitare, cei doi au fost declarați decedați.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea circumstanțelor incidentului, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

Potrivit anchetatorilor, în timp ce se jucau, cei doi s-ar fi sprijinit de marginea piscinei, care s-a înclinat, provocând vărsarea unei cantități de apă în iarbă, în care se afla un prelungitor care alimenta pompa electrică a piscinei, iar contactul cu apa ar fi dus la producerea unui curent electric letal, notează ProTV.

Tragedia a fost descoperită de bunica băiatului, care i-a găsit pe amândoi căzuți lângă piscină. Un alt membru al familiei a reușit să scoată imediat prelungitorul din priză, însă, din păcate, intervenția a fost tardivă.

Tatăl copilului, în vârstă de 43 de ani, plecase din România în copilărie, împreună cu părinții săi de origine săsească. Stabilit de mulți ani în Germania, el revenise în satul natal împreună cu mama sa, soția și cei doi copii, pentru a petrece o vacanță în familie.

