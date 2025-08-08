Cum s-a produs incidentul de la Sibiu, unde un bărbat și un copil au murit electrocutați. Greșeala care a dus la finalul tragic

Autor: Maria Mora
Vineri, 08 August 2025, ora 09:10
468 citiri
Cum s-a produs incidentul de la Sibiu, unde un bărbat și un copil au murit electrocutați. Greșeala care a dus la finalul tragic
Bărbatul și copilul au murit într-un incident cu o piscina gonflabilă FOTO Pexels

Un bărbat de 43 de ani și un copil de 9 ani s-au electrocutat, joi, 7 august, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârța din județul Sibiu. După mai multe eforturi de resuscitare, cei doi au fost declarați decedați.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea circumstanțelor incidentului, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

Potrivit anchetatorilor, în timp ce se jucau, cei doi s-ar fi sprijinit de marginea piscinei, care s-a înclinat, provocând vărsarea unei cantități de apă în iarbă, în care se afla un prelungitor care alimenta pompa electrică a piscinei, iar contactul cu apa ar fi dus la producerea unui curent electric letal, notează ProTV.

Tragedia a fost descoperită de bunica băiatului, care i-a găsit pe amândoi căzuți lângă piscină. Un alt membru al familiei a reușit să scoată imediat prelungitorul din priză, însă, din păcate, intervenția a fost tardivă.

Tatăl copilului, în vârstă de 43 de ani, plecase din România în copilărie, împreună cu părinții săi de origine săsească. Stabilit de mulți ani în Germania, el revenise în satul natal împreună cu mama sa, soția și cei doi copii, pentru a petrece o vacanță în familie.

UPDATE Un bărbat și un copil au murit după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă. "Nu au răspuns manevrelor de resuscitare"
UPDATE Un bărbat și un copil au murit după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă. "Nu au răspuns manevrelor de resuscitare"
Un bărbat de 43 de ani şi un copil de 9 ani s-au electrocutat, joi după-amiază, 7 august, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. UPDATE 17:40 Copilul și...
Microbuz răsturnat după impactul cu un autoturism. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie. 11 oameni implicați în accident, 3 au ajuns la spital VIDEO
Microbuz răsturnat după impactul cu un autoturism. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie. 11 oameni implicați în accident, 3 au ajuns la spital VIDEO
Autoritățile din județul Sibiu au activat, luni după-amiază, 4 august, Planul Roșu de Intervenție, după un accident rutier produs pe DN 1, în care au fost implicate un microbuz și un...
#Sibiu, #piscina curte, #piscina gonflabila, #incident piscina, #barbat electrocutat, #copil electrocutat , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
ObservatorNews.ro
Pretul urias cerut de o romanca pentru autobiografia lui Iliescu, semnata de fostul presedinte
DigiSport.ro
S-a aflat! Cati bani tocmai s-au platit pentru Andrei Ratiu

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a produs incidentul de la Sibiu, unde un bărbat și un copil au murit electrocutați. Greșeala care a dus la finalul tragic
  2. Zeci de percheziții într-un amplu dosar de proxenetism. Metodele folosite de suspecți pentru a face bani și a ține poliția la distanță
  3. De ce întâlnirea așteptată de toată planeta, dintre Trump și Putin, nu va duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina. „Foarte periculoasă”
  4. Ce învață elevii ruși despre România și Republica Moldova: Unirea din 1918, catalogată drept „ocupație”
  5. Greșelile majore pe care le fac șoferii români în trafic. Titi Aur spune ce e regula celor două secunde: „Reducere considerabil riscul de coliziune”
  6. Cum ocolește Rusia sancțiunile occidentale: O fabrică rusească de armament a cumpărat „componente de înaltă precizie” de la o mare firmă germană
  7. SUA pun o recompensă de zeci de milioane de dolari pe capul președintelui Venezuelei. Maduro, numit „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”
  8. Trump s-a răzgândit în legătură cu întâlnirea cu liderul rus. Presa de la Moscova: „Putin a câștigat!”
  9. Planul lui Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City a fost aprobat de Israel. Cel puțin planuri are Tel Avivul cu enclava
  10. Schimbări la pensiile private. Ce pregătește Guvernul