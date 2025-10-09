Orașul din România devenit principala destinație de Halloween în Europa

Două orașe din România sunt în TOP 5 destinații europene pentru petrecerile de Halloween, conform unei platforme globale de închirieri auto.

Datorită arhitecturii și atmosferei medievale, Sibiul este pe locul întâi în acest clasament, iar pentru apropierea de "castelul lui Dracula", Brașovul e pe locul 5, scrie stirileprotv.ro.

Sibiul, locul 1 în TOP

Orașul de pe malul Cibinului atrage și prin acoperișurile caselor care au lucarne, ferestre ce seamănă cu niște ochi care urmăresc fiecare mișcare.

"Îți dă acest feeling că ești observat din acoperișuri cu ochii care te văd", a declarat un turist pentru sursa citată.

Criteriile pentru care Sibiul este pe primul loc în topul european al petrecerilor de Halloween, conform platformei globale de închirieri auto, sunt:

- numărul de ore de întuneric – 12

- numărul de clădiri gotice medievale – 8

- populația redusă

- prețurile mici.

"Are acest vibe spookie al orașelor vechi germane", a spus un alt turist.

Puncte de atracție recomandate de platforma care a realizat topul sunt Piața Mare, locul în care erau executate vrăjitoarele pe vremuri, și Biserica Evanghelică.

Brașov, un onorant loc 5

Brașovul este pe a cincea poziție în clasamentul distracției europene de Halloween, și asta în primul rând pentru că se află aproape de Castelul Bran.

"Brașovul se potrivește în, să zicem, ce își imaginează turiștii străini că vor găsi în Transilvania", a declarat, pentru Pro TV, ghidul turistic Alin Puiu.

"Cel mai faimos lucru pe care îl știam era Contele Dracula", a spus entuziasmată o turistă din Spania.

Biserica Neagră, străduțele înguste ale orașului de la Poalele Tâmpei, pivnițele și turnurile aprind și ele imaginația vizitatorilor. Anul trecut, Brașovul și împrejurimile au avut peste un milion și jumătate de vizitatori.

