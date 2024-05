1,55 la mie alcoolemie la un sofer cu permisul suspendat tot pentru consum de alcool, din Avrig

IPJ Sibiu anunta ca, vineri, politistii rutieri din Avrig au retinut un barbat, in varsta de 47 de ani, din Avrig, cercetat penal pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice avand acest drept suspendat, respectiv conducere sub influenta alcoolului.Concret, in orasul Avrig, pe data de 10 mai, in jurul orei 14.45, pe str. Eroilor, politistii rutieri au observat un sofer care nu purta centura de siguranta in timp ce conducea un autoturism. La volan se ... citește toată știrea