1,73 de milioane de lei, incasati in prima zi de plata a taxelor si impozitelor

Incepand de luni, 13 ianuarie, sibienii au putut sa isi plateasca taxele si impozitele pe proprietati, atat in format fizic, cu prezenta la ghisee, cat si pe electronic. In prima zi, s-au efectuat aproape 4400 de plati, incasandu-se 1,73 milioane de lei."Incepand de luni, 13 ianuarie, Directia Fiscala Locala a reluat incasarile de taxe si impozite pe proprietati (apartament, casa, teren, masini, etc), atat in format fizic, cu prezenta la ghisee, cat si pe electronic, pe platforma de