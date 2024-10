10.000 de copii au vizitat Muzeul din Dumbrava Sibiului, intr-o saptamana

Nu doar vara e sezon plin la Muzeul din Dumbrava Sibiului, locul fiind un magnet in toate anotimpurile. "Scoala Altfel" include, in foarte multe cazuri, o vizita in acest loc in saptamana dedicata activitatilor extrascolare.Insotiti de un ghid sau doar de cadre didactice, elevii au prilejul sa descopere bogatia culturala ce se regaseste in Muzeul in Aer Liber din ... citește toată știrea