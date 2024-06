110 politisti, pe strazile Sibiului, in acest weekend

Urmeaza pentru sibieni zile pline de evenimente prilejuite de Sarbatoarea Rusaliilor si debutul Festivalului International de Teatru.Ca urmare, in perioada 21 - 25 iunie, la nivelul judetului Sibiu, peste 110 politisti, impreuna cu celelalte structuri specializate, vor fi la datorie pentru ca aceste sarbatori sa se desfasoare in siguranta."Politisti de ordine publica, politisti rutieri, de investigatii criminale, actiuni speciale si de la alte structuri se vor afla in strada, in dispozitive ... citește toată știrea