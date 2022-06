12 iunie, Ziua mondiala impotriva exploatarii prin munca a copiilor

Ziua mondiala pentru combaterea exploatarii prin munca a copiilor este marcata in fiecare an la 12 iunie.Fenomenul exploatarii prin munca afecteaza un numar insemnat de copii, insa este greu de monitorizat, avand in vedere ca folosirea copilului in gospodarie sau la munca tine de "normalitatea" mediului rural si aproape nimeni nu o raporteaza ca abuz. Copiii exploatati prin munca nu merg la scoala si au foarte putin timp la dispozitie sa se joace sau poate chiar deloc, iar multi dintre ei nu ... citeste toata stirea