124 de copii s-au vaccinat impotriva COVID-19 in Sibiu

De la debutul campaniei de vaccinare si pana in prezent, la nivelul judetului Sibiu s-au administrat 415.970 doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2.Pana luni au fost vaccinate, in total, 192.197 de sibieni cu prima doza de vaccin, 154.874 de persoane cu cea de-a doua doza si 68.899 de persoane cu cea de-a treia doza.In cadrul Campaniei de vaccinare a copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 - 11 ani au fost vaccinati pana in prezent 124 de copii.