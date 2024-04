130 de politisti sibieni, in fiecare zi "pe baricade"

In minivacanta prilejuita de 1 Mai si de Sarbatorile pascale, politistii sibieni vor fi in alerta, pentru a preveni situatiile neplacute ce pot aparea. In fiecare zi 130 de politisti vor fi la datorie pe strazile din Sibiu, actionand pe toate segmentele, d ela circulatia rutiera, pana la controale in zonele comerciale si pastrarea ordinii publice."In perioada 1- 6 mai a.c., politistii sibieni, impreuna cu celelalte structuri specializate, vor fi la datorie pentru ca minivacanta prilejuita de ... citește toată știrea