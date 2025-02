147,6 euro/mp pretul terenului de sub casele din cartierul Tineretului

Cei care detin locuinte in cartierul Tineretului vor putea sa cumpere terenul pe care acestea sunt construite, se arata intr-un proiect de HCL emis de Consiliul Local Sibiu.Conform acestuia, pretul de vanzare a terenurilor aflate in proprietatea privata a Municipiului Sibiu, situate in Cartierul Tineretului, conform raportului de evaluare intocmit de S.C. CMB Smart Eval SRL prin evaluatorul ing. Cristian Bogdan Moldovan-Fulea va fi de 147,60 euro/metrul patrat plus TVA, echivalent in lei, la ... citește toată știrea