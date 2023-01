15 zile libere legale in 2023. Bugetarii mai primesc trei

Romanii vor beneficia in 2023 de 15 zile libere, declarate sarbatori legale. Dintre acestea, doar 12 sunt in cursul saptamanii, 3 picand in weekend.Acestor zile libere li se vor adauga inca 3 acordate bugetarilor, in vederea realizarii unor punti de minivacanta. Este vorba despre 23 ianuarie, 2 iunie si 14 august.Care sunt zilele libere legaleCele 15 zile libere legale din 2023 (la care se adauga alte 3 pentru bugetari) sunt:1 ianuarie - duminica - Anul Nou2 ianuarie - luni - Anul ... citeste toata stirea