160 de elevi din Sibiu, pompieri pentru o zi. De la ce scoli provin "salvatorii"

Elevi de la mai multe scoli din judet s-au intrecut vineri in probele unui concurs care le-a pus in valoare atat aptitudinile fizice, cat si spiritul de echipa."Prietenii Pompierilor" este unul dintre concursurile anuale pe care ISU Sibiu le organizeaza pentru elevii judetului Sibiu. Vineri, 24 mai a avut loc etapa judeteana a concursului in poligonul de pregatire al ISU Sibiu.Concursul s-a desfasurat in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu si are un caracter educativ, ... citește toată știrea