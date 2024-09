17.000 euro oferiti Asociatiei Dr. Carl Wolff de ministrul bavarez Ulrike Scharf

Ministrul bavarez pentru familie, munca si afaceri sociale, Ulrike Scharf, in cadrul vizitei din Romania a ajuns in orasele Bucuresti, Timisoara si Sibiu.Pe parcusul vizitei de la Timisoara si de la Sibiu delegatia germana a inmanat donatii unor centre sociale, fiecare in valoare de 17.000 euro. Unul din aceste CEC-uri a fost directionat spre Asociatia Dr. Carl Wolff din Sibiu, pentru Centrului de Ingrijiri Paleative Hospice "Dr. Carl Wolff" si a fost inmanat directoarei pf. Ortrun Rhein. ... citește toată știrea