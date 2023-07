Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu anunta ca Ministerul Educatiei a publicat miercuri, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a. Astfel, la nivel national, 111.128 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost repartizati in invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar 2023-2024.La nivelul judetului Sibiu, din totalul de 2.255 elevi inscrisi la repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat au ... citeste toata stirea