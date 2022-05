20 de km de pista de biciclete pe traseul Sibiu - Poplaca - Orlat - Cristian

Consiliul Judetean Sibiu a lansat licitatia pentru Studiul de FezabilitateConsiliul Judetean Sibiu a lansat la inceputul acestei saptamani procedura de licitatie pentru elaborarea studiului de fezabilitate in vederea amenajarii unei pistei de biciclete in microregiunea Marginimea Sibiului, intre localitatile Sibiu - Poplaca - Orlat - Cristian, zona circulata intens si cu potential semnificativ de dezvoltare economica si turistica. Cei interesati pot depune ofertele pana in data de 7 iunie ... citeste toata stirea