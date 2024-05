"21 de rubini" un film aproape comunist. Sau un film care putea fi bun, dar atat s-a putut

Am cedat, "la cererea publicului" si mai ales a prietenilor virtuali (adica reali dar pe care eu ii am virtual), ispitei de a vedea, von A bis Z, cele doua ore si jumatate de film "21 de rubini", probabil cea mai de succes (cumva) productie cinematografica romaneasca din ultima vreme. Am mai cedat ispitei asteia si pentru ca am citit atatea pareri despre el, fiecare spunand altceva si sugerand altceva, incat nu am priceput nimic despre ce e vorba si am fost auto-obligat sa vad cu ochii mei ce, ... citește toată știrea