22 de blocuri din Sibiu, eficientizate energetic cu fonduri europene

Primarul Astrid Fodor a semnat joi 6 contracte pentru executia lucrarilor de eficientizare energetica a 22 de cladiri de blocuri, proiecte finantate din fonduri europene prin PNRR. Doua asocieri de firme au castigat contractele, in urma unor proceduri de achizitie publica."Primaria Sibiu a depus proiecte in cadrul PNRR pentru eficientizarea energetica a 24 de cladiri de blocuri din Sibiu. Pentru primele 2 cladiri am semnat contractul pentru proiectare si executia lucrarilor in luna aprilie. ... citește toată știrea