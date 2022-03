222 de locuri amenajate pentru refugiatii din Ucraina in judetul Sibiu

In contextul ultimelor evolutii de securitate din Ucraina, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Sibiu s-a intrunit azi in sedinta extraordinara condusa de prefectul judetului Sibiu, Mircea Cretu. Astfel, a fost adoptata o noua hotarare, prin care s-a actualizat si aprobat lista spatiilor de cazare operationale si cu posibilitate de amenajare, identificate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor din judetul Sibiu, pentru cetatenii straini sau apatrizi aflati in ... citeste toata stirea