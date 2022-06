250 de elevi vor participa la o scoala de vara la Universitatea Lucian Blaga

250 de elevi vor participa in luna iulie la o scoala de vara la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, unde vor vedea cum traiesc studentii si vor putea sa decopere diverse profesii, astfel incat sa isi poata alege cariera potrivita.La Universitatea "Lucian Blaga" se deruleaza, in perioada 18-31 iulie 2022, o Scoala de vara adresata elevilor de liceu, in cadrul Proiectului Bridge Summer School - ULBS.Acesta se afla in al treilea an de implementare si are ca obiectiv familiarizarea elevilor ... citeste toata stirea