3,2,1: incepe BAC-ul. Unde si cand se desfasoara probele

Nu mai e mult si elevii claselor a XII-a si a XIII-a vor intra in emotiile examenului de Bacalaureat, sesiune care se va desfasura in perioada 17 iunie - 12 iulie.La sesiunea de vara din acest an a examenului national de Bacalaureat, in Sibiu s-au inscris 2.639 elevi, dintre care 2.366 din seria curenta si 273 din seria anterioara.Care este calendarul BAC-ului de varaExamenele incep cu probele orale luni 17 iunie, urmand ca pana in 19 iunie sa aiba loc Evaluarea competentelor lingvistice ... citește toată știrea