3 Campionate Mondiale si unul European la Transylvanian Grand Prix

Transylvanian Grand Prix a devenit cea mai importanta competitie de dans sportiv din Romania. Evenimentul se desfasoara intre 4 si 6 noiembrie, la Sala Transilvania.Peste 1500 de sportivi din peste 42 de tari vin la Sibiu, la inceputul lunii noiembrie, pentru cea mai importanta competitie de dans sportiv din Romania, Transylvanian Grand Prix.Concursul are loc in primul weekend al lunii noiembrie, intre 4 si 6, in Sala Transilvania, pe o suprafata de competitie de 24 x 16 metri. Intreaga ... citeste toata stirea