30 septembrie, termenul limita pentru declaratia de salubritate

Pentru scutirea de la plata taxei de salubrizare, sibienii care detin un imobil nelocuit sau neutilizat trebuie sa depuna anual, pana in 30 septembrie, o declaratie pentru anul in curs prin care sa ateste sau sa reconfirme ca respectivul imobil are in continuare acest statut, anunta Primaria Sibiu. Impreuna cu declaratia, cetatenii trebuie sa depuna si confirmarea din partea Asociatiei de Proprietari si/sau orice alt document care sa ateste faptul ca imobilul este nelocuit/nefunctional. ... citeste toata stirea