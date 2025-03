31 martie e ultima zi cand primesti reducere de 10% daca platesti impozitul pe tot anul

Primaria Municipiului Sibiu informeaza ca termenul de achitare a taxelor si impozitelor locale pentru trimestrul I se apropie, acesta fiind 31 martie. In situatia in care nu se achita impozitul aferent acestui trimestru, se va aplica o penalizare de 1% / luna din suma scadenta, incepand cu data de 1 aprilie.Tot pana pe 31 martie, primaria acorda o reducere de 10% din totalul sumei de plata in cazul persoanelor fizice care achita integral, pe tot anul, taxele si impozitele pentru locuinte, ... citește toată știrea