Un numar de 312 cazuri noi COVID-19 au fost inregistrate in Sibiu in ultimele 48 de ore. Cel mai mare numar a fost raportat sambata - 249, iar duminica - 63. Numarul total de cazuri de la debutul pandemiei era, duminica, de 79.400.Incidenta la 14 zile pentru judetul Sibiu este de 2,2 la mie.Cea mai mare incidenta este in Capitala - ... citeste toata stirea