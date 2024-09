32 de pompieri din Sibiu au plecat in Galati sa-i ajute pe cei afectati de inundatii

32 de pompieri sibieni au plecat joi spre Galati, pentru a sprijini populatia afectata de inundatii. ISU Sibiu a pus la dispozitie nu doar resursa umana, ci si utilaje necesare interventiilor in zonele afectate."Misiunile de sprijin pentru comunitatile din judetul Galati, afectate de inundatii, continua. In cursul zilei de astazi, 32 de pompieri sibieni au plecat in misiunea de sprijin a comunitatilor afectate de inundatii din judetul Galati. Din cadrul ISU Sibiu sunt mobilizate urmatoarele ... citește toată știrea