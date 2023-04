Mai mult de patru din zece cazuri de Covd inregistrate in perioada 10-16 aprilie, respectiv 41,5%, au fost depistate in Bucuresti, Sibiu, Cluj, Brasov si Iasi.Conform reprezentantilor INSP, 48,3% dintre cazurile confirmate in aceeasi perioada au fost inregistrate la persoane nevaccinate. Dintre cei vaccinati care s-au imbolnavit, 49,8% erau fie imediat dupa vaccinare, fie la mai mult de 6 luni de la ultima ... citeste toata stirea