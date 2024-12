41 de infractiuni in acest weekend. Amenzi de peste 140.000 lei

IPJ Sibiu informeaza ca in perioada 20 - 22 decembrie, politistii sibieni au desfasurat 41 de actiuni si au intervenit in cazul a 238 de evenimente, dintre care 172 sesizate prin apel 112. Au fost constatate 41 de infractiuni si au fost aplicate 470 de santiuni contraventionale in valoare de peste 140.000 de lei. Tot in aceasta perioada politistii au constatat 12 infractiuni la regimul circulatiei, au retinut 35 de permise de conducere si 25 de certificate de inmatriculare si au aplicat 420 de ... citește toată știrea