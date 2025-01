573.918 pasageri au folosit Aeroportul Sibiu. Anul acesta se va zbura si la Palma de Mallorca

Aeroportul International Sibiu transmite ca 2024 a adus rezultate bune pentru transportul aerian sibian "si acest lucru se datoreaza, in primul rand, pasagerilor nostri, partenerilor si intregii echipe".Cu o crestere de 4,3% fata de 2023, in 2024 s-a inregistrat un numar total de 573.918 pasageri in trafic fata de 550.397 pasageri in anul precedent. Traficul aerian a crescut le AIS cu 2%, respectiv 6.741 miscari de aeronave in 2024, comparativ cu 6.608 in 2023."In ciuda provocarilor, am ... citește toată știrea