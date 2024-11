60 de tineri artisti din toata tara isi expun operele de arta la la Festivalul "Sanselor Tale"

Consiliul Judetean Sibiu, prin Scoala Populara de Arte si Meserii "Ilie Micu" Sibiu, organizeaza, in perioada 20-30 noiembrie, cea de-a X-a editie a Concursului National de Pictura si Grafica, in cadrul proiectului "Festivalul Sanselor Tale".La acest concurs ve vor intrece 58 de tineri artisti din intreaga tara, toti membri ai Scolilor de Arte si Meserii din Romania, tema intrecerii fiind "Dinauntrul Lucrurilor", iar marele premiu va fi in valoare de 1000 de lei. Concursul ofera tinerelor ... citește toată știrea