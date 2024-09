7 tineri din Sibiu, amendati pentru ca fumau in curtea scolii

La inceput de an scolar, reprezentantii tuturor structurilor teritoriale ale M.A.I. din judetul Sibiu au desfasurat o serie de actiuni menite sa intareasca siguranta elevilor si a cadrelor didactice, sa previna infractionalitatea in zona unitatilor de invatamant si sa educe elevii in privinta respectarii regulilor de circulatie si manifestarii comportamentului civic.In fiecare zi, politistii sibieni din structurile de ordine publica si rutiera au fost prezenti in proximitatea scolilor pentru ... citește toată știrea