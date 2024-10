70 de baloti de fan si 5 metri cubi de lemne s-au facut scrum, la Nocrich

Pompierii din Agnita au fost chemati de urgenta in Nocrich, la un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca.In urma incendiului au ars aproximativ 70 de baloti de fan, 5 metri cubi de lemne, anexa fiind afectata in totalitate pe o suprafata de aproximativ 180 de mp."Pompierii militari ai Statiei Agnita au intervenit de urgenta in localitatea Nocrich pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca.La sosirea fortelor incendiul se manifesta la o anexa gospodareasca ... citește toată știrea