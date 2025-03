80 de cupluri au sarbatorit "Nunta de Aur" in Avrig

Ziua de sambata a fost cu adevarat speciala si plina de emotie pentru "mirii de aur" din orasul Avrig, cupluri ce au aniversat jumatate de secol de la momentul in care au decis, in mod oficial, ca IMPREUNA sa fie reperul si esenta vietii.Sositi din toate localitatile orasului, desi marcati de emotii puternice sau chiar mici neputinte ori suferinte fizice, aniversatii au reusit sa petreaca impreuna, alaturi de organizatori si invitatii acestora, o dupa amiaza placuta, ce va ramane mereu in ... citește toată știrea