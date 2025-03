800 de lei, sprijin pentru pensionari. Banii vor fi distribuiti in doua transe

Aproximativ 2,5 milioane de pensionari cu venituri de pana la 2.574 de lei vor primi un ajutor financiar in valoare de 800 de lei. Banii vor fi impartiti in doua transe egale, fiecare in valoare de 400 de lei, care vor fi distribuite in lunile aprilie si decembrie."Asa cum am promis, am finalizat legislatia necesara pentru a acorda ajutorul financiar de 800 de lei pentru cei 2,5 milioane de pensionari cu venituri de pana la 2574 de ... citește toată știrea