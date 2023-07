Miercuri, 12 iulie, are loc proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2023, proba scrisa.Proba scrisa va incepe la ora 9:00, in 4 de centre de concurs, cu respectarea tuturor masurilor aplicabile in cazul examenelor nationale.Pentru sustinerea acestei probe s-au inscris 841 de candidati, Pentru sustinerea probei scrise, candidatii trebuie sa fie prezenti in sala de concurs cel mai tarziu la ... citeste toata stirea