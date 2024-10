A cazut intr-un sant, si-a rupt piciorul si a facut infarct. Elicopterul SMURD, chemat in ajutor

Un barbat care lucra la saparea unor santuri in Dumbraveni a cazut si s-a accidentat, suferind imediat si un stop cardiorespirator. Salvatorii l-au extras din sant, i-au acordat primul ajutor, fiind asteptat elicoprerul SMURD pentru trasnsportarea barbatului la spital."ISU Sibiu intervine de urgenta in Dumbraveni pe strada Dobrogeanu Gherea pentru a salva o persoana surprinsa intr-un sant in timpul unor lucrari de sapare a unor gropi. La fata locului ... citește toată știrea